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Nike Dri-FIT Kobe Logo
男子篮球T恤
¥259
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Nike Dri-FIT Kobe Logo 男子篮球T恤旨在纪念一代传奇巨星。采用柔软面料，营造轻盈休闲感受，方便穿着。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD1327-010
Nike Dri-FIT Kobe Logo
¥259
传奇标志
Nike Dri-FIT Kobe Logo 男子篮球T恤旨在纪念一代传奇巨星。采用柔软面料，营造轻盈休闲感受，方便穿着。
导湿速干技术
轻盈针织面料方便穿着，轻微纹理柔软非凡。Dri-FIT 技术导湿速干，保持身体干爽舒适。
纪念图案
科比剑鞘标志搭配本季流行的大理石纹图案。罗马数字展现科比所在球队夺冠的年份。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD1327-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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