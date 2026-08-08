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Nike Dri-FIT Kobe Logo 男子篮球T恤 - 黑

Nike Dri-FIT Kobe Logo

男子篮球T恤

¥259
黑
白色

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Nike Dri-FIT Kobe Logo 男子篮球T恤旨在纪念一代传奇巨星。采用柔软面料，营造轻盈休闲感受，方便穿着。


  • 显示颜色：
  • 款式： CD1327-010

Nike Dri-FIT Kobe Logo

¥259

传奇标志

Nike Dri-FIT Kobe Logo 男子篮球T恤旨在纪念一代传奇巨星。采用柔软面料，营造轻盈休闲感受，方便穿着。

导湿速干技术

轻盈针织面料方便穿着，轻微纹理柔软非凡。Dri-FIT 技术导湿速干，保持身体干爽舒适。

纪念图案

科比剑鞘标志搭配本季流行的大理石纹图案。罗马数字展现科比所在球队夺冠的年份。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CD1327-010

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