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Nike Dri-FIT LeBron 男子篮球T恤 - 队橙/队橙

Nike Dri-FIT LeBron

男子篮球T恤

42% 折让

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Nike Dri-FIT LeBron 男子篮球T恤采用导湿速干技术，打造休闲、舒适贴合的穿着体验，助你在比赛每个回合期间畅享干爽。


  • 显示颜色： 队橙/队橙
  • 款式： CD0970-891

Nike Dri-FIT LeBron

42% 折让

休闲风格，勒布朗风范，舒适贴合

Nike Dri-FIT LeBron 男子篮球T恤采用导湿速干技术，打造休闲、舒适贴合的穿着体验，助你在比赛每个回合期间畅享干爽。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
  • 轻盈针织面料，营造柔软轻松的穿着体验

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 队橙/队橙
  • 款式： CD0970-891

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