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Nike Dri-FIT LeBron
男子篮球T恤
42% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT LeBron 男子篮球T恤采用导湿速干技术，打造休闲、舒适贴合的穿着体验，助你在比赛每个回合期间畅享干爽。
- 显示颜色： 队橙/队橙
- 款式： CD0970-891
Nike Dri-FIT LeBron
42% 折让
休闲风格，勒布朗风范，舒适贴合
Nike Dri-FIT LeBron 男子篮球T恤采用导湿速干技术，打造休闲、舒适贴合的穿着体验，助你在比赛每个回合期间畅享干爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 轻盈针织面料，营造柔软轻松的穿着体验
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 队橙/队橙
- 款式： CD0970-891
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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