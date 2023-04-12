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      Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness"

      男子篮球T恤

      ¥259

      无论在球场上还是日常生活中，勒布朗都以“Strive For Greatness”（追求伟大）为口号。Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness" 男子篮球T恤背面印有这句口号，并在其中巧妙融入具有象征意义的中文字样。这款轻盈的T恤采用导湿速干面料，助你在球场上保持干爽。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CV1058-010

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