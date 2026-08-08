第 1 张图片，共 1 张图片
Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness"
男子篮球T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
无论在球场上还是日常生活中，勒布朗都以“Strive For Greatness”（追求伟大）为口号。Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness" 男子篮球T恤背面印有这句口号，并在其中巧妙融入具有象征意义的中文字样。这款轻盈的T恤采用导湿速干面料，助你在球场上保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV1058-010
Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness"
¥259
勒布朗风格，力争上游
无论在球场上还是日常生活中，勒布朗都以“Strive For Greatness”（追求伟大）为口号。Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness" 男子篮球T恤背面印有这句口号，并在其中巧妙融入具有象征意义的中文字样。这款轻盈的T恤采用导湿速干面料，助你在球场上保持干爽。
导湿速干针织面料
混纺针织面料，柔软轻盈。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
勒布朗口号
无论在球场上还是日常生活中，勒布朗凡事都致力追求伟大。衣服背面饰有他这句口号。搭配的中文字样是：仁、義、禮、智和信（即让他的故乡诞生了一位冠军）。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV1058-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。