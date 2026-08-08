Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness"

¥259

勒布朗风格，力争上游

无论在球场上还是日常生活中，勒布朗都以“Strive For Greatness”（追求伟大）为口号。Nike Dri-FIT LeBron "Strive For Greatness" 男子篮球T恤背面印有这句口号，并在其中巧妙融入具有象征意义的中文字样。这款轻盈的T恤采用导湿速干面料，助你在球场上保持干爽。

导湿速干针织面料 混纺针织面料，柔软轻盈。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。 勒布朗口号 无论在球场上还是日常生活中，勒布朗凡事都致力追求伟大。衣服背面饰有他这句口号。搭配的中文字样是：仁、義、禮、智和信（即让他的故乡诞生了一位冠军）。