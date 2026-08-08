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Nike Dri-FIT Medalist
男子长袖跑步上衣
25% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Medalist 男子长袖跑步上衣采用透气网眼布和速干面料，助你在奔跑过程中畅享清凉干爽的舒适穿着体验。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： 891425-060
Nike Dri-FIT Medalist
25% 折让
舒适畅跑
Nike Dri-FIT Medalist 男子长袖跑步上衣采用透气网眼布和速干面料，助你在奔跑过程中畅享清凉干爽的舒适穿着体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术，有助于保持干爽舒适
- 工程网眼设计，有效提升关键部位的透气效果
- 连肩衣袖和下摆开衩设计，营造流畅的运动自由度
- 平缝结构，顺滑亲肤
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： 891425-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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