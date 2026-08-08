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Nike Dri-FIT Medalist 男子长袖跑步上衣 - 煤黑/黑

Nike Dri-FIT Medalist

男子长袖跑步上衣

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Nike Dri-FIT Medalist 男子长袖跑步上衣采用透气网眼布和速干面料，助你在奔跑过程中畅享清凉干爽的舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： 891425-060

Nike Dri-FIT Medalist

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舒适畅跑

Nike Dri-FIT Medalist 男子长袖跑步上衣采用透气网眼布和速干面料，助你在奔跑过程中畅享清凉干爽的舒适穿着体验。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，有助于保持干爽舒适
  • 工程网眼设计，有效提升关键部位的透气效果
  • 连肩衣袖和下摆开衩设计，营造流畅的运动自由度
  • 平缝结构，顺滑亲肤

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： 891425-060

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