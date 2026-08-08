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Nike Dri-FIT Miler
男子跑步背心
¥199
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Miler 男子跑步背心，助力日常畅跑。这款背心轻盈灵活，性能出众，是入门跑者的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： CU5983-480
Nike Dri-FIT Miler
¥199
轻盈设计，自由畅动
Nike Dri-FIT Miler 男子跑步背心，助力日常畅跑。这款背心轻盈灵活，性能出众，是入门跑者的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。
透气出众
采用卷曲纱线制成，出众透气性助力保持凉爽感受。柔软质感有助减少跑步时的摩擦。
自由畅跑
肩部接缝翻卷设计，令手臂畅动自如。侧边开衩设计，有效提升包覆效果，同时不失运动灵活性。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 后领镶边设计
- 领口镶边饰有“NIKE RUNNING”字样
- 反光设计元素
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： CU5983-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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