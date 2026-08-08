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Nike Dri-FIT Miler 男子跑步背心 - 游戏宝蓝

Nike Dri-FIT Miler

男子跑步背心

¥199

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Nike Dri-FIT Miler 男子跑步背心，助力日常畅跑。这款背心轻盈灵活，性能出众，是入门跑者的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： CU5983-480

Nike Dri-FIT Miler

¥199

轻盈设计，自由畅动

Nike Dri-FIT Miler 男子跑步背心，助力日常畅跑。这款背心轻盈灵活，性能出众，是入门跑者的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。

透气出众

采用卷曲纱线制成，出众透气性助力保持凉爽感受。柔软质感有助减少跑步时的摩擦。

自由畅跑

肩部接缝翻卷设计，令手臂畅动自如。侧边开衩设计，有效提升包覆效果，同时不失运动灵活性。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 后领镶边设计
  • 领口镶边饰有“NIKE RUNNING”字样
  • 反光设计元素
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： CU5983-480

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