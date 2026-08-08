第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Dri-FIT Miler
男子速干跑步上衣
¥229
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Miler 男子速干跑步上衣，助力日常畅跑。轻盈灵活，性能出众，是入门跑者的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 荧光黄
- 款式： CU5993-702
Nike Dri-FIT Miler
¥229
轻盈设计，自由畅动
Nike Dri-FIT Miler 男子速干跑步上衣，助力日常畅跑。轻盈灵活，性能出众，是入门跑者的理想之选。该产品含有再生聚酯纤维。
干爽舒适
针织面料采用卷曲纱线制成，帮助保持舒爽。柔软质感有助减少摩擦，为你带来舒适畅跑体验。
自由畅跑
肩部接缝向后翻卷，令手臂畅动自如。后身弧形下摆，提升背面包覆效果；下摆开衩设计，助你灵活畅动。
其他细节
Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 后领内里镶边饰有“NIKE RUNNING”
- 反光设计元素
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 荧光黄
- 款式： CU5993-702
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。