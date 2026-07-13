这款 Nike Dri-FIT Multisport 幼童速干长裤采用梭织面料，融入四向弹性设计，助力自如畅动；搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，营造舒适穿着感受。可搭配其他 Nike Dri-FIT 上衣，打造协调有型的整体造型，助孩子尽情活动！

这款 Nike Dri-FIT Multisport 幼童速干长裤采用梭织面料，融入四向弹性设计，助力自如畅动；搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，营造舒适穿着感受。可搭配其他 Nike Dri-FIT 上衣，打造协调有型的整体造型，助孩子尽情活动！

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