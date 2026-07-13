 
第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Dri-FIT Multisport 幼童速干长裤 - 黑

Nike

Dri-FIT Multisport 幼童速干长裤

¥299

这款 Nike Dri-FIT Multisport 幼童速干长裤采用梭织面料，融入四向弹性设计，助力自如畅动；搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，营造舒适穿着感受。可搭配其他 Nike Dri-FIT 上衣，打造协调有型的整体造型，助孩子尽情活动！


  • 显示颜色：
  • 款式： JA3702-010

Nike

¥299

这款 Nike Dri-FIT Multisport 幼童速干长裤采用梭织面料，融入四向弹性设计，助力自如畅动；搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，营造舒适穿着感受。可搭配其他 Nike Dri-FIT 上衣，打造协调有型的整体造型，助孩子尽情活动！

产品细节

  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： JA3702-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。