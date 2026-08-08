第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Dri-FIT Nathan Bell
男子长袖跑步T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Nathan Bell 男子长袖跑步T恤是 Nike 与艺术家 Nathan Bell 携手合作所推出的系列产品之一，旨在激发与自己一较高下的跑步精神。 采用速干面料结合手绘图案制作。
- 显示颜色： 铝蓝
- 款式： AO0653-468
Nike Dri-FIT Nathan Bell
¥299
酷爽舒适
Nike Dri-FIT Nathan Bell 男子长袖跑步T恤是 Nike 与艺术家 Nathan Bell 携手合作所推出的系列产品之一，旨在激发与自己一较高下的跑步精神。 采用速干面料结合手绘图案制作。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 罗纹圆领设计，耐穿舒适
- Nathan Bell 设计手绘图案
产品细节
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 铝蓝
- 款式： AO0653-468
关于本系列
合作之初，Nathan Bell 还不是坚持跑步的“跑者”，而为了获得真实的体验，他决定开始跑步。 “我想离开舒适圈，跑出更远的距离。 刚开始跑步的时候，我心里总是在想：‘我讨厌跑步。 我恨跑步。 恨死跑步了。’”但 Bell 跑得越多，也越能体会到跑步的魅力。 “跑步就像一场对抗自身和心灵的竞赛。”Bell 从自己和跑步之间的切磋中汲取灵感，为设计注入独特的底蕴。 “我就是一头栽入，然后尽情享受。 我在设计这些图案时，充分融入了自己的风格和幽默感。”
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。