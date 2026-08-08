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Nike Dri-FIT Nathan Bell 男子长袖跑步T恤 - 铝蓝

Nike Dri-FIT Nathan Bell

男子长袖跑步T恤

¥299

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Nike Dri-FIT Nathan Bell 男子长袖跑步T恤是 Nike 与艺术家 Nathan Bell 携手合作所推出的系列产品之一，旨在激发与自己一较高下的跑步精神。 采用速干面料结合手绘图案制作。


  • 显示颜色： 铝蓝
  • 款式： AO0653-468

Nike Dri-FIT Nathan Bell

¥299

酷爽舒适

Nike Dri-FIT Nathan Bell 男子长袖跑步T恤是 Nike 与艺术家 Nathan Bell 携手合作所推出的系列产品之一，旨在激发与自己一较高下的跑步精神。 采用速干面料结合手绘图案制作。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 罗纹圆领设计，耐穿舒适
  • Nathan Bell 设计手绘图案

产品细节

  • 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铝蓝
  • 款式： AO0653-468

关于本系列

合作之初，Nathan Bell 还不是坚持跑步的“跑者”，而为了获得真实的体验，他决定开始跑步。 “我想离开舒适圈，跑出更远的距离。 刚开始跑步的时候，我心里总是在想：‘我讨厌跑步。 我恨跑步。 恨死跑步了。’”但 Bell 跑得越多，也越能体会到跑步的魅力。 “跑步就像一场对抗自身和心灵的竞赛。”Bell 从自己和跑步之间的切磋中汲取灵感，为设计注入独特的底蕴。 “我就是一头栽入，然后尽情享受。 我在设计这些图案时，充分融入了自己的风格和幽默感。”

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