3，2，1……出发！穿上 Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干梭织训练长裤，活力开练，从容驾驭多种活动。长裤采用舒适非凡的梭织面料，助孩子如瞪羚般疾速奔跑、如长颈鹿般自如伸展，让运动表现破新高。

3，2，1……出发！穿上 Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干梭织训练长裤，活力开练，从容驾驭多种活动。长裤采用舒适非凡的梭织面料，助孩子如瞪羚般疾速奔跑、如长颈鹿般自如伸展，让运动表现破新高。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。