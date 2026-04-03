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Nike Dri-FIT One
女子速干中腰短裤（含衬裤）
20% 折让
Nike Dri-FIT One 女子速干中腰短裤（含衬裤）专为不同场合设计，无论是长途步行、高强度间歇训练，还是出差奔波，皆可轻松驾驭。柔软顺滑梭织面料巧妙结合导湿速干技术，令你在训练时保持干爽，畅享非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX6011-011
Nike Dri-FIT One
20% 折让
Nike Dri-FIT One 女子速干中腰短裤（含衬裤）专为不同场合设计，无论是长途步行、高强度间歇训练，还是出差奔波，皆可轻松驾驭。柔软顺滑梭织面料巧妙结合导湿速干技术，令你在训练时保持干爽，畅享非凡舒适感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 后腰信封式口袋，令基本物品触手可及
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 弹性中腰设计
- 内置衬裤
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX6011-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。