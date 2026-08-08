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Nike Dri-FIT One Luxe
女子速干扭结式短袖上衣
¥329
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干扭结式短袖上衣专为不同训练设计，无论是瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的针织面料，塑就出众质感，帮助身体保持舒适干爽。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 冰绿黄
- 款式： DD4922-303
Nike Dri-FIT One Luxe
¥329
舒适升级，畅快开练
Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干扭结式短袖上衣专为不同训练设计，无论是瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的针织面料，塑就出众质感，帮助身体保持舒适干爽。该产品含有再生聚酯纤维。
焕新升级
这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软非凡的面料，令舒适度跃升至新层级。正面融入焕新设计细节，胸部饰有反光 Swoosh 标志，突显不凡型格。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽。
信心满满，自如畅动
高弹面料，助你自如畅动。下摆内侧饰有“JUST DO IT.”印花，传递专属励志口号。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 83% 聚酯纤维/10% 氨纶/7% 莱赛尔纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冰绿黄
- 款式： DD4922-303
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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