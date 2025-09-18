 
Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干长袖短款上衣舒适非凡，弹性出众，无论是处理手头上的任务，还是在健身房挥洒汗水，皆可为你缔造舒适的穿着体验。 该上衣出自 Nike Luxe 系列，采用顺滑针织面料，塑就柔软质感，帮助身体保持干爽。 拇指孔设计有助稳固衣袖，助你做好准备，从容应对不同活动。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： FZ6567-030

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
