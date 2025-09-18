Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干长袖短款上衣舒适非凡，弹性出众，无论是处理手头上的任务，还是在健身房挥洒汗水，皆可为你缔造舒适的穿着体验。 该上衣出自 Nike Luxe 系列，采用顺滑针织面料，塑就柔软质感，帮助身体保持干爽。 拇指孔设计有助稳固衣袖，助你做好准备，从容应对不同活动。

Nike Dri-FIT One Luxe 女子速干长袖短款上衣舒适非凡，弹性出众，无论是处理手头上的任务，还是在健身房挥洒汗水，皆可为你缔造舒适的穿着体验。 该上衣出自 Nike Luxe 系列，采用顺滑针织面料，塑就柔软质感，帮助身体保持干爽。 拇指孔设计有助稳固衣袖，助你做好准备，从容应对不同活动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。