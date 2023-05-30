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      Nike Dri-FIT One Luxe

      女子防晒速干短袖上衣

      ¥229
      ¥349
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      太空紫
      粘土灰
      仙人掌绿
      狂喜海洋蓝
      浅橄榄绿灰色
      白色

      Nike Dri-FIT One Luxe 女子防晒速干短袖上衣可驾驭不同训练，无论是瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，塑就出众质感，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 太空紫
      • 款式： DD0619-567

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