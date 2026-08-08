Nike Dri-FIT One Luxe 女子防晒速干短袖上衣专为不同训练设计，无论是瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的针织面料，帮助身体保持干爽舒适。该产品含有再生聚酯纤维。

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