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Nike Dri-FIT One Luxe 女子防晒速干短袖上衣 - 浅橄榄绿

Nike Dri-FIT One Luxe

女子防晒速干短袖上衣

34% 折让

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT One Luxe 女子防晒速干短袖上衣专为不同训练设计，无论是瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的针织面料，帮助身体保持干爽舒适。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 浅橄榄绿
  • 款式： DD0619-371

Nike Dri-FIT One Luxe

34% 折让

舒适升级，畅快开练

Nike Dri-FIT One Luxe 女子防晒速干短袖上衣专为不同训练设计，无论是瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的针织面料，帮助身体保持干爽舒适。该产品含有再生聚酯纤维。

焕新升级

这款上衣出自 Nike Luxe 系列，采用柔软非凡的面料，令舒适度跃升至新层级。胸前饰有反光 Swoosh 标志，彰显不凡格调。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽。

舒适活动

柔软顺滑面料搭配弧形加长后摆设计，帮助提升包覆效果。侧边小开衩设计，营造充裕的活动空间。

其他细节

  • 该款上衣在凸显身体自然曲线的同时，令你畅动无拘
  • 下摆内侧搭配“JUST DO IT.”印花，传递专属励志口号

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 后身中央接缝细节
  • 83% 聚酯纤维/10% 氨纶/7% 莱赛尔纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅橄榄绿
  • 款式： DD0619-371

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