Nike Dri-FIT One Luxe 女子扭结式背心专为训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。

高弹面料结合侧边小开衩设计，让运动自由无拘。下摆内侧饰有“JUST DO IT.”印花，专属励志口号助你激发昂扬斗志。

Nike Dri-FIT One Luxe 女子扭结式背心专为训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。

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