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Nike Dri-FIT One Luxe
Twist 女子背心
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT One Luxe 女子扭结式背心专为训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 粉紫
- 款式： DD4909-530
Nike Dri-FIT One Luxe
¥299
舒适升级，畅快开练
Nike Dri-FIT One Luxe 女子扭结式背心专为训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。
焕新升级
这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软非凡的面料，令舒适度跃升至新层级。革新工字背设计搭配胸前的反光 Swoosh 标志，彰显不凡格调。
畅享透气
透气设计结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽凉快。
信心满满，自如畅动
高弹面料结合侧边小开衩设计，让运动自由无拘。下摆内侧饰有“JUST DO IT.”印花，专属励志口号助你激发昂扬斗志。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 83% 聚酯纤维/10% 氨纶/7% 莱赛尔纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 粉紫
- 款式： DD4909-530
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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