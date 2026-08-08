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Nike Dri-FIT One Luxe Twist 女子背心 - 粉紫

Nike Dri-FIT One Luxe

Twist 女子背心

¥299

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT One Luxe 女子扭结式背心专为训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 粉紫
  • 款式： DD4909-530

Nike Dri-FIT One Luxe

¥299

舒适升级，畅快开练

Nike Dri-FIT One Luxe 女子扭结式背心专为训练设计，无论瑜伽、高强度间歇训练，还是耐力跑，皆可助你畅快开练。这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软顺滑的透气面料，帮助身体保持清凉干爽。该产品含有再生聚酯纤维。

焕新升级

这款背心出自 Nike Luxe 系列，采用柔软非凡的面料，令舒适度跃升至新层级。革新工字背设计搭配胸前的反光 Swoosh 标志，彰显不凡格调。

畅享透气

透气设计结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽凉快。

信心满满，自如畅动

高弹面料结合侧边小开衩设计，让运动自由无拘。下摆内侧饰有“JUST DO IT.”印花，专属励志口号助你激发昂扬斗志。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 83% 聚酯纤维/10% 氨纶/7% 莱赛尔纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉紫
  • 款式： DD4909-530

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