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Nike
Dri-FIT 女子 Oversize 风速干T恤
¥299
Nike Dri-FIT 女子 Oversize 风速干T恤采用超宽松版型和导湿速干技术，助你轻松应对不同场合。柔软的棉质混纺面料，搭配落肩设计，衣身和衣袖宽松，日常穿着舒适。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IU4559-100
Nike
¥299
Nike Dri-FIT 女子 Oversize 风速干T恤采用超宽松版型和导湿速干技术，助你轻松应对不同场合。柔软的棉质混纺面料，搭配落肩设计，衣身和衣袖宽松，日常穿着舒适。
产品细节
- 64% 棉/36% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IU4559-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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