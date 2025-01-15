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Dri-FIT Park VII 男子速干短袖球衣

¥129

白色
黑
宝蓝
大学红
深藏青
庭紫
松绿

Nike Dri-FIT Park VII 男子速干短袖球衣采用经典版型，轻盈柔软，助你在健身房、运动场、球场等场合全力以赴，发挥上佳表现。 搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适；采用经典设计，与运动鞋相得益彰。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB8640-100

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