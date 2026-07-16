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Nike
Dri-FIT Park III 男子速干短裤
¥129
Nike Dri-FIT Park III 男子速干短裤采用顺滑聚酯纤维面料，型动出彩；导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8654-010
Nike
¥129
Nike Dri-FIT Park III 男子速干短裤采用顺滑聚酯纤维面料，型动出彩；导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合
- 留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属短裤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8654-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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