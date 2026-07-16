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Nike Dri-FIT Park III 男子速干短裤 - 黑

Nike

Dri-FIT Park III 男子速干短裤

¥129
黑
深藏青
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白色
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Nike Dri-FIT Park III 男子速干短裤采用顺滑聚酯纤维面料，型动出彩；导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB8654-010

Nike

¥129

Nike Dri-FIT Park III 男子速干短裤采用顺滑聚酯纤维面料，型动出彩；导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合
  • 留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属短裤

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB8654-010

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