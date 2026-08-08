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Nike Dri-FIT Performance Select
大童（男孩）训练上衣
¥269
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Performance Select 大童（男孩）训练上衣彰显 Nike 对每一位运动员的承诺。请记住，只要你拥有身体，你就是一名运动员！该上衣搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽，让你轻松开练，尽享畅动体验。
- 显示颜色： 野外绿/野外绿/粗糙绿
- 款式： DQ8816-334
Nike Dri-FIT Performance Select
¥269
Nike Dri-FIT Performance Select 大童（男孩）训练上衣彰显 Nike 对每一位运动员的承诺。请记住，只要你拥有身体，你就是一名运动员！该上衣搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽，让你轻松开练，尽享畅动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 柔软针织面料，轻盈透气
- 加长后摆，提升包覆效果
- 落肩衣袖设计，营造畅动体验
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 野外绿/野外绿/粗糙绿
- 款式： DQ8816-334
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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