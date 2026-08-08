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Nike Dri-FIT Performance Select 大童（男孩）训练上衣 - 野外绿/野外绿/粗糙绿

Nike Dri-FIT Performance Select

大童（男孩）训练上衣

¥269

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Nike Dri-FIT Performance Select 大童（男孩）训练上衣彰显 Nike 对每一位运动员的承诺。请记住，只要你拥有身体，你就是一名运动员！该上衣搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽，让你轻松开练，尽享畅动体验。


  • 显示颜色： 野外绿/野外绿/粗糙绿
  • 款式： DQ8816-334

Nike Dri-FIT Performance Select

¥269

Nike Dri-FIT Performance Select 大童（男孩）训练上衣彰显 Nike 对每一位运动员的承诺。请记住，只要你拥有身体，你就是一名运动员！该上衣搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽，让你轻松开练，尽享畅动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 柔软针织面料，轻盈透气
  • 加长后摆，提升包覆效果
  • 落肩衣袖设计，营造畅动体验

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 野外绿/野外绿/粗糙绿
  • 款式： DQ8816-334

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