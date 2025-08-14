 
Nike Dri-FIT Rafa 纳达尔男子速干网球夹克 - 幻影/黑

30% 折让

经典 Rafa 风格，热身放松两相宜。Nike Dri-FIT Rafa 纳达尔男子速干网球夹克质感轻盈，柔韧灵活，助你轻松完成赛前常规训练。后身和腋下等高热区域融入打孔设计，提升透气性，助你保持清爽。


  • 显示颜色： 幻影/黑
  • 款式： DV2886-057

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料，助你自如挥拍，轻松完成侧向运动
  • 后身采用拼接覆面设计，为你提供充裕的活动空间
  • 背面大身融入打孔面料，有效提升透气性

产品细节

  • 侧边拉链口袋
  • 全长拉链开襟设计搭配锁定拉链头
  • 面料/里料拼接：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
