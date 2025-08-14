Nike Dri-FIT Rafa
纳达尔男子速干网球夹克
30% 折让
经典 Rafa 风格，热身放松两相宜。Nike Dri-FIT Rafa 纳达尔男子速干网球夹克质感轻盈，柔韧灵活，助你轻松完成赛前常规训练。后身和腋下等高热区域融入打孔设计，提升透气性，助你保持清爽。
- 显示颜色： 幻影/黑
- 款式： DV2886-057
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性梭织面料，助你自如挥拍，轻松完成侧向运动
- 后身采用拼接覆面设计，为你提供充裕的活动空间
- 背面大身融入打孔面料，有效提升透气性
产品细节
- 侧边拉链口袋
- 全长拉链开襟设计搭配锁定拉链头
- 面料/里料拼接：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
