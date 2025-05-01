Nike Dri-FIT Ready
男子速干舒爽短袖训练上衣
16% 折让
Nike Dri-FIT Ready 男子速干短袖训练上衣搭载导湿速干技术，助你在健身活动中保持干爽。轻盈透气面料结合休闲剪裁，在训练升温之际帮助保持清爽。斜裁衣袖设计，无论是健身房举重训练还是户外伸展，皆可为你缔造出众运动体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DV9816-100
Nike Dri-FIT Ready
16% 折让
Nike Dri-FIT Ready 男子速干短袖训练上衣搭载导湿速干技术，助你在健身活动中保持干爽。轻盈透气面料结合休闲剪裁，在训练升温之际帮助保持清爽。斜裁衣袖设计，无论是健身房举重训练还是户外伸展，皆可为你缔造出众运动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 透气网眼布面料，帮助保持舒爽
- 插肩衣袖采用斜裁设计，让你的手臂活动自如，助你发挥上佳表现
- 平缝设计，顺滑亲肤
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DV9816-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。