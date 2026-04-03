Nike Dri-FIT Red Panda 幼童速干短袖上衣采用透气针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽舒适。可搭配 Nike Dri-FIT Red Panda 下装，打造专为运动而生的协调造型。

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