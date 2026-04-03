Nike Dri-FIT Red Panda 幼童速干长裤质感顺滑轻盈，是运动主打单品，可与孩子的 Nike 上衣搭配，打造协调造型。采用梭织面料，结合四向弹性设计，为孩子提供充裕的活动空间；侧缝口袋设计，便于存放小物件；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，助力孩子畅玩不停，尽享舒适。可搭配 Nike Dri-FIT Red Panda 上衣，打造专为运动而生的协调造型。

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