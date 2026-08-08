Nike Dri-FIT Retro

¥299

经典风范，导湿速干

Nike Dri-FIT Retro 女子加衬跑步短裤，重现 1979 年的非凡魅力。版型和图案直接从 Nike 跑步系列初代设计师 Diane Katz 的手稿中汲取灵感。导湿速干面料搭配多口袋设计，巧妙融合经典风范与现代技术。

经典设计

Retro 系列所选用的版型和图案采撷自 Nike 初代设计师 Diane Katz 的手稿，重现 1979 年非凡魅力。侧边饰有大号经典标志链条，由 6 个 Swoosh 图案串连而成。腰部正面的梭织标签融入反光 Swoosh 和“RUNNING”图案，巧妙平衡复古与现代风格。

弹力十足，导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。弹性面料，令你畅动自如。

便捷收纳

腰部配有 2 个内置口袋，可供存放钥匙或卡片。

清爽支撑

柔软衬裤，可令你倍感清爽，同时带来出色支撑感受。