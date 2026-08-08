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Nike Dri-FIT Retro
女子加衬跑步短裤
¥299
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Retro 女子加衬跑步短裤，重现 1979 年的非凡魅力。版型和图案直接从 Nike 跑步系列初代设计师 Diane Katz 的手稿中汲取灵感。导湿速干面料搭配多口袋设计，巧妙融合经典风范与现代技术。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： DD5972-045
Nike Dri-FIT Retro
¥299
经典风范，导湿速干
Nike Dri-FIT Retro 女子加衬跑步短裤，重现 1979 年的非凡魅力。版型和图案直接从 Nike 跑步系列初代设计师 Diane Katz 的手稿中汲取灵感。导湿速干面料搭配多口袋设计，巧妙融合经典风范与现代技术。
经典设计
Retro 系列所选用的版型和图案采撷自 Nike 初代设计师 Diane Katz 的手稿，重现 1979 年非凡魅力。侧边饰有大号经典标志链条，由 6 个 Swoosh 图案串连而成。腰部正面的梭织标签融入反光 Swoosh 和“RUNNING”图案，巧妙平衡复古与现代风格。
弹力十足，导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。弹性面料，令你畅动自如。
便捷收纳
腰部配有 2 个内置口袋，可供存放钥匙或卡片。
清爽支撑
柔软衬裤，可令你倍感清爽，同时带来出色支撑感受。
其他细节
弹性腰部搭配抽绳设计，可供自主调节贴合度
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： DD5972-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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