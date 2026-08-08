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Nike Dri-FIT Rise 365 男子速干短袖跑步上衣 - 矿物青

Nike Dri-FIT Rise 365

男子速干短袖跑步上衣

¥349

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此配色当前无货

轻盈人气单品强势回归，焕新升级关键区域透气性。Nike Dri-FIT Rise 365 男子速干短袖跑步上衣根据跑者数据匠心打造，为关键部位营造舒爽感受。延续一如既往的柔软感受，出众设计细节向经典 Nike V 字形设计致敬。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 矿物青
  • 款式： CZ9185-379

Nike Dri-FIT Rise 365

¥349

轻盈舒适，触感柔软

轻盈人气单品强势回归，焕新升级关键区域透气性。Nike Dri-FIT Rise 365 男子速干短袖跑步上衣根据跑者数据匠心打造，为关键部位营造舒爽感受。延续一如既往的柔软感受，出众设计细节向经典 Nike V 字形设计致敬。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

轻盈柔软

针织面料，触感柔软。采用轻盈设计，缔造自然垂坠效果，令你在跑步期间畅享舒适感受。

基于数据的改良设计

开孔式针织面料从数百位跑者的反馈数据中借鉴设计灵感，匠心排布于正面高热区域，助你在跑步过程中保持舒爽。

经典设计

上衣采用针织结构，正面融入经典 Nike V 字形设计，致敬 Windrunner 外观。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿物青
  • 款式： CZ9185-379

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