轻盈人气单品强势回归，焕新升级关键区域透气性。Nike Dri-FIT Rise 365 男子速干短袖跑步上衣根据跑者数据匠心打造，为关键部位营造舒爽感受。延续一如既往的柔软感受，出众设计细节向经典 Nike V 字形设计致敬。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

开孔式针织面料从数百位跑者的反馈数据中借鉴设计灵感，匠心排布于正面高热区域，助你在跑步过程中保持舒爽。

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