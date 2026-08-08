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Nike Dri-FIT Rise 365
男子速干短袖跑步上衣
¥349
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此配色当前无货
轻盈人气单品强势回归，焕新升级关键区域透气性。Nike Dri-FIT Rise 365 男子速干短袖跑步上衣根据跑者数据匠心打造，为关键部位营造舒爽感受。延续一如既往的柔软感受，出众设计细节向经典 Nike V 字形设计致敬。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 矿物青
- 款式： CZ9185-379
Nike Dri-FIT Rise 365
¥349
轻盈舒适，触感柔软
轻盈人气单品强势回归，焕新升级关键区域透气性。Nike Dri-FIT Rise 365 男子速干短袖跑步上衣根据跑者数据匠心打造，为关键部位营造舒爽感受。延续一如既往的柔软感受，出众设计细节向经典 Nike V 字形设计致敬。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
轻盈柔软
针织面料，触感柔软。采用轻盈设计，缔造自然垂坠效果，令你在跑步期间畅享舒适感受。
基于数据的改良设计
开孔式针织面料从数百位跑者的反馈数据中借鉴设计灵感，匠心排布于正面高热区域，助你在跑步过程中保持舒爽。
经典设计
上衣采用针织结构，正面融入经典 Nike V 字形设计，致敬 Windrunner 外观。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 矿物青
- 款式： CZ9185-379
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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