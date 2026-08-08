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Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣 - 黑

Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division

男子短袖跑步上衣

¥399

售罄：

此配色当前无货

轻盈透气的挚爱单品回归，从跑步到娱乐，日常活动皆可轻松驾驭。Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣采用 100% 再生聚酯纤维制成，延续一如既往的柔软触感。


  • 显示颜色：
  • 款式： DD4852-010

Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division

¥399

轻盈透气，触感柔软

轻盈透气的挚爱单品回归，从跑步到娱乐，日常活动皆可轻松驾驭。Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣采用 100% 再生聚酯纤维制成，延续一如既往的柔软触感。

出众功能设计，适合日常穿着

Run Division 系列装备，可轻松驾驭日常活动。每一款单品都运用跑者运动解析，在关键区域添加优质面料和反光元素。轻盈透气设计，在跑步前后及途中皆可为你缔造出众的穿着体验。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

非凡轻盈，反光设计

衣袖采用轻盈梭织面料，融入反光纱线。胸部额外添加反光元素设计。

柔软舒适

衣身采用针织面料，触感柔软。采用轻盈设计，缔造自然垂坠效果，令你在跑步期间畅享舒适感受。

出众透气，匠心独运

正面高热区搭配透气针织面料，帮助保持凉爽。

产品细节

  • 反光设计元素
  • 面料：100% 聚酯纤维。袖管：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DD4852-010

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