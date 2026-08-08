轻盈透气的挚爱单品回归，从跑步到娱乐，日常活动皆可轻松驾驭。Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣采用 100% 再生聚酯纤维制成，延续一如既往的柔软触感。

Run Division 系列装备，可轻松驾驭日常活动。每一款单品都运用跑者运动解析，在关键区域添加优质面料和反光元素。轻盈透气设计，在跑步前后及途中皆可为你缔造出众的穿着体验。

轻盈透气的挚爱单品回归，从跑步到娱乐，日常活动皆可轻松驾驭。Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣采用 100% 再生聚酯纤维制成，延续一如既往的柔软触感。

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