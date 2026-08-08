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Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division
男子短袖跑步上衣
¥399
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此配色当前无货
轻盈透气的挚爱单品回归，从跑步到娱乐，日常活动皆可轻松驾驭。Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣采用 100% 再生聚酯纤维制成，延续一如既往的柔软触感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD4852-010
Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division
¥399
轻盈透气，触感柔软
轻盈透气的挚爱单品回归，从跑步到娱乐，日常活动皆可轻松驾驭。Nike Dri-FIT Rise 365 Run Division 男子短袖跑步上衣采用 100% 再生聚酯纤维制成，延续一如既往的柔软触感。
出众功能设计，适合日常穿着
Run Division 系列装备，可轻松驾驭日常活动。每一款单品都运用跑者运动解析，在关键区域添加优质面料和反光元素。轻盈透气设计，在跑步前后及途中皆可为你缔造出众的穿着体验。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
非凡轻盈，反光设计
衣袖采用轻盈梭织面料，融入反光纱线。胸部额外添加反光元素设计。
柔软舒适
衣身采用针织面料，触感柔软。采用轻盈设计，缔造自然垂坠效果，令你在跑步期间畅享舒适感受。
出众透气，匠心独运
正面高热区搭配透气针织面料，帮助保持凉爽。
产品细节
- 反光设计元素
- 面料：100% 聚酯纤维。袖管：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD4852-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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