Nike Dri-FIT Run Division 女子中腰跑步紧身裤质感柔软、简约利落、透气舒适，助你尽享舒适畅跑。4 个口袋设计，为基本物品提供充裕的储存空间，腰部可调节松紧带，亦可用于收纳紧身裤。

配有 4 个口袋，包含 2 个侧袋，1 个内置口袋和 1 个后身中央口袋，便于安全收纳基本物品。

采用匠心设计和出众性能，专为精英跑者打造，助力开拓新边界。Run Division 系列专为城市探索者打造，令你不惧天气变化，达成个人目标。易搭风范，轻盈质感，随行而动。采用匠心设计，无论是跑步、探索，还是社交场合，皆可轻松驾驭。

Nike Dri-FIT Run Division 女子中腰跑步紧身裤质感柔软、简约利落、透气舒适，助你尽享舒适畅跑。4 个口袋设计，为基本物品提供充裕的储存空间，腰部可调节松紧带，亦可用于收纳紧身裤。

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