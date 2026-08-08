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Nike Dri-FIT Run Division
女子中腰跑步紧身裤
31% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Run Division 女子中腰跑步紧身裤质感柔软、简约利落、透气舒适，助你尽享舒适畅跑。4 个口袋设计，为基本物品提供充裕的储存空间，腰部可调节松紧带，亦可用于收纳紧身裤。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DM7750-010
Nike Dri-FIT Run Division
31% 折让
简约设计，不凡型格
Nike Dri-FIT Run Division 女子中腰跑步紧身裤质感柔软、简约利落、透气舒适，助你尽享舒适畅跑。4 个口袋设计，为基本物品提供充裕的储存空间，腰部可调节松紧带，亦可用于收纳紧身裤。
专属设计，跑步佳选
采用匠心设计和出众性能，专为精英跑者打造，助力开拓新边界。Run Division 系列专为城市探索者打造，令你不惧天气变化，达成个人目标。易搭风范，轻盈质感，随行而动。采用匠心设计，无论是跑步、探索，还是社交场合，皆可轻松驾驭。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
调节贴合度
中腰设计搭配弹性抽绳，可供自主调节贴合度。抽绳可用于收纳紧身裤，卷起后用抽绳固定，便于轻松携带。
蓄势待发
配有 4 个口袋，包含 2 个侧袋，1 个内置口袋和 1 个后身中央口袋，便于安全收纳基本物品。
产品细节
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。后背中心口袋/口袋（手背侧）：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
- 中腰设计
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DM7750-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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