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Nike Dri-FIT Run Division Element
男子全长拉链开襟跑步上衣
¥799
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Run Division Element 男子全长拉链开襟跑步上衣焕新演绎经典 Element 系列单品，助你在日常工作和户外畅跑之间无缝切换。 质感轻盈柔软设计，巧搭立体细节，助你攻克跑步征程。 关键部位采用透气设计，袖口巧搭拇指孔，有助提升包覆效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ4756-010
Nike Dri-FIT Run Division Element
¥799
百搭造型，轻盈舒适
Nike Dri-FIT Run Division Element 男子全长拉链开襟跑步上衣焕新演绎经典 Element 系列单品，助你在日常工作和户外畅跑之间无缝切换。 质感轻盈柔软设计，巧搭立体细节，助你攻克跑步征程。 关键部位采用透气设计，袖口巧搭拇指孔，有助提升包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 衣身上部和衣袖采用针织面料，触感柔软
- 衣身下部采用弹性梭织面料，助你运动自如
- 侧边拉链口袋，助你安全存放小物件
- V 字形设计融入网眼拼接，干爽透气
- 袖口拇指孔设计，有助提升包覆效果
产品细节
- 反光图案
- 面料上部：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 下片：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ4756-010
Run Division
该上衣兼具匠心设计和出众性能，专为精英跑者打造，助力开拓新边界。 Run Division 系列专为城市探索者打造，令你不惧天气变化，达成个人目标。 易搭风范，轻盈质感，随行而动。 上衣采用匠心设计，无论是跑步、探索，还是社交场合，皆可轻松驾驭。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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