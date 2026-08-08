Nike Dri-FIT Run Division Element 男子全长拉链开襟跑步上衣焕新演绎经典 Element 系列单品，助你在日常工作和户外畅跑之间无缝切换。 质感轻盈柔软设计，巧搭立体细节，助你攻克跑步征程。 关键部位采用透气设计，袖口巧搭拇指孔，有助提升包覆效果。

该上衣兼具匠心设计和出众性能，专为精英跑者打造，助力开拓新边界。 Run Division 系列专为城市探索者打造，令你不惧天气变化，达成个人目标。 易搭风范，轻盈质感，随行而动。 上衣采用匠心设计，无论是跑步、探索，还是社交场合，皆可轻松驾驭。

Nike Dri-FIT Run Division Element 男子全长拉链开襟跑步上衣焕新演绎经典 Element 系列单品，助你在日常工作和户外畅跑之间无缝切换。 质感轻盈柔软设计，巧搭立体细节，助你攻克跑步征程。 关键部位采用透气设计，袖口巧搭拇指孔，有助提升包覆效果。

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