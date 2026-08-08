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Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle 男子跑步短裤 - 大学灰/大学灰

Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle

男子跑步短裤

¥549

售罄：

此配色当前无货

非凡透气，助力畅跑。轻盈出众，日常佳选。Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle 男子跑步短裤基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的运动员反馈数据打造而成。采用打孔细节搭配顺滑面料，营造出众支撑效果。舒适透气，助力保持干爽。


  • 显示颜色： 大学灰/大学灰
  • 款式： DA1295-033

Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle

¥549

轻盈透气，双双升级

非凡透气，助力畅跑。轻盈出众，日常佳选。Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle 男子跑步短裤基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的运动员反馈数据打造而成。采用打孔细节搭配顺滑面料，营造出众支撑效果。舒适透气，助力保持干爽。

出众功能设计，适合日常穿着

Run Division 系列装备，可轻松驾驭多种日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。同时采用多种材料和反光元素，透气轻盈，工作训练两相宜。

贴近跑者，凉爽出众

Nike ARC 团队与全球运动员共同合作，了解他们的高热部位分布情况。基于这些数据，我们在正面和背面匠心排布打孔设计，助你畅享凉爽的迈步体验。

质感柔软，反光设计

轻盈面料，顺滑亲肤。腿部背面部位织入反光元素。

降低干扰，舒适升级

侧边开衩设计，尽享自如畅跑。

可调式设计

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。轻薄腰部设计，减少跑步过程中的热量聚积和摩擦。

内置支撑

内置网眼布衬裤，柔软舒适。

其他细节

内置口袋设计，帮助存储钥匙或卡片等物品

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 大身整体：84% 锦纶/16% 氨纶。紧身裤/紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/大学灰
  • 款式： DA1295-033

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