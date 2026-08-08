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Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle
男子跑步短裤
¥549
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此配色当前无货
非凡透气，助力畅跑。轻盈出众，日常佳选。Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle 男子跑步短裤基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的运动员反馈数据打造而成。采用打孔细节搭配顺滑面料，营造出众支撑效果。舒适透气，助力保持干爽。
- 显示颜色： 大学灰/大学灰
- 款式： DA1295-033
Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle
¥549
轻盈透气，双双升级
非凡透气，助力畅跑。轻盈出众，日常佳选。Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle 男子跑步短裤基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的运动员反馈数据打造而成。采用打孔细节搭配顺滑面料，营造出众支撑效果。舒适透气，助力保持干爽。
出众功能设计，适合日常穿着
Run Division 系列装备，可轻松驾驭多种日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。同时采用多种材料和反光元素，透气轻盈，工作训练两相宜。
贴近跑者，凉爽出众
Nike ARC 团队与全球运动员共同合作，了解他们的高热部位分布情况。基于这些数据，我们在正面和背面匠心排布打孔设计，助你畅享凉爽的迈步体验。
质感柔软，反光设计
轻盈面料，顺滑亲肤。腿部背面部位织入反光元素。
降低干扰，舒适升级
侧边开衩设计，尽享自如畅跑。
可调式设计
弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。轻薄腰部设计，减少跑步过程中的热量聚积和摩擦。
内置支撑
内置网眼布衬裤，柔软舒适。
其他细节
内置口袋设计，帮助存储钥匙或卡片等物品
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 大身整体：84% 锦纶/16% 氨纶。紧身裤/紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/大学灰
- 款式： DA1295-033
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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