Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle

¥549

轻盈透气，双双升级

非凡透气，助力畅跑。轻盈出众，日常佳选。Nike Dri-FIT Run Division Pinnacle 男子跑步短裤基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的运动员反馈数据打造而成。采用打孔细节搭配顺滑面料，营造出众支撑效果。舒适透气，助力保持干爽。

出众功能设计，适合日常穿着

Run Division 系列装备，可轻松驾驭多种日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。同时采用多种材料和反光元素，透气轻盈，工作训练两相宜。

贴近跑者，凉爽出众

Nike ARC 团队与全球运动员共同合作，了解他们的高热部位分布情况。基于这些数据，我们在正面和背面匠心排布打孔设计，助你畅享凉爽的迈步体验。

质感柔软，反光设计

轻盈面料，顺滑亲肤。腿部背面部位织入反光元素。

降低干扰，舒适升级

侧边开衩设计，尽享自如畅跑。

可调式设计

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。轻薄腰部设计，减少跑步过程中的热量聚积和摩擦。

内置支撑

内置网眼布衬裤，柔软舒适。