第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Dri-FIT Run Division Rise 365
男子速干跑步上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Run Division Rise 365 男子速干跑步上衣采用反光印花，为跑步征程增添一抹光彩，助力畅跑。采用轻盈透气设计，塑就舒适迈步体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ4758-010
Nike Dri-FIT Run Division Rise 365
¥399
轻盈透气
Nike Dri-FIT Run Division Rise 365 男子速干跑步上衣采用反光印花，为跑步征程增添一抹光彩，助力畅跑。采用轻盈透气设计，塑就舒适迈步体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面上部和背部下方采用针织面料，触感柔软
- 正面下部、背部上方和衣袖搭配网眼拼接，顺滑透气
产品细节
- 反光图案
- 背面衣领镶边印有“NIKE RUNNING DIVISION”字样
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ4758-010
Run Division
该上衣兼具匠心设计和出众性能，专为精英跑者打造，助力开拓新边界。Run Division 系列专为城市探索者打造，令你不惧天气变化，达成个人目标。易搭风范，轻盈质感，随行而动。上衣采用匠心设计，无论是跑步、探索，还是社交场合，皆可轻松驾驭。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。