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Nike Dri-FIT Run Division Rise 365 男子速干跑步上衣 - 黑

Nike Dri-FIT Run Division Rise 365

男子速干跑步上衣

¥399
黑
藤黄
阴影绿

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Nike Dri-FIT Run Division Rise 365 男子速干跑步上衣采用反光印花，为跑步征程增添一抹光彩，助力畅跑。采用轻盈透气设计，塑就舒适迈步体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： DQ4758-010

Nike Dri-FIT Run Division Rise 365

¥399

轻盈透气

Nike Dri-FIT Run Division Rise 365 男子速干跑步上衣采用反光印花，为跑步征程增添一抹光彩，助力畅跑。采用轻盈透气设计，塑就舒适迈步体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面上部和背部下方采用针织面料，触感柔软
  • 正面下部、背部上方和衣袖搭配网眼拼接，顺滑透气

产品细节

  • 反光图案
  • 背面衣领镶边印有“NIKE RUNNING DIVISION”字样
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DQ4758-010

Run Division

该上衣兼具匠心设计和出众性能，专为精英跑者打造，助力开拓新边界。Run Division 系列专为城市探索者打造，令你不惧天气变化，达成个人目标。易搭风范，轻盈质感，随行而动。上衣采用匠心设计，无论是跑步、探索，还是社交场合，皆可轻松驾驭。

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