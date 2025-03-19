一件球衣，两种穿法。Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干双面穿篮球球衣采用导湿速干面料，结合双面穿设计，任你随心切换风格。此款球衣轻盈透气，结合休闲版型，可叠穿T恤或单独穿着。匠心图案和印花，设计灵感源自冲抢篮板，旨在致敬篮球比赛中迸发的强大能量和活力。

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