作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球圆领上衣将经典外观与现代性能体验巧妙糅合。法式毛圈面料结合导湿速干技术，随穿随享出众体验。该款单品可单穿，亦可叠搭。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： DQ5821-010

质感轻盈，干爽舒适

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 法式毛圈面料质感柔软，缔造轻盈舒适感受
  • 右侧设有拉链口袋，营造充裕存储空间，轻松收纳大部分手机

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 侧边拼接、袖口、下摆和领口采用罗纹设计
  • 刺绣耐克勾勾图案
  • “NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
  • 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
Standard Issue

Nike 篮球推出 Standard Issue 系列，将现代技术与经典运动风格巧妙结合。匠心设计焕新演绎经典单品，塑就出众外观和舒适体验，轻松驾驭不同场合。

尺寸与尺码

