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Nike Dri-FIT Standard Issue
耐克篮球小标系列男子速干篮球长裤
¥549
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作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： CK6366-063
Nike Dri-FIT Standard Issue
¥549
经典风范，现代性能
作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。
出众性能，休闲生活魅力
法式毛圈面料质感柔软，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持干爽。性能出众，适合不同日常场合穿着。
匠心设计，便捷存储
右髋配有金属拉链口袋，为基本物品营造安全便捷的存储空间。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 弹性腰部，搭配前开口系结抽绳
- 插手口袋
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾设计
- 61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： CK6366-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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