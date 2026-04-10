作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。

作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 耐克篮球小标系列男子速干篮球长裤巧妙融合复古运动服装风范和现代性能体验。采用标准版型，结合柔软法式毛圈面料和导湿速干技术，缔造干爽舒适感受。

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