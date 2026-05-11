无论是前往果岭、网球场，还是去打匹克球，Nike Dri-FIT Stock 大童（男孩）速干短袖翻领T恤皆可令你保持舒适。采用聚酯纤维针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动之际保持干爽；下摆侧边开衩设计，便于自如畅动。

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