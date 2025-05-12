Nike Dri-FIT Stride
男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥279¥34920% 折让
灵活调速，保持动力。Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用含有再生聚酯纤维面料制成，质感轻盈，塑就无拘运动体验。后身上部两侧透气性升级，缔造柔滑触感。需要随身携带手机吗？这款短裤背面设有口袋，方便存放设备。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DM4756-010
Nike Dri-FIT Stride
¥279¥34920% 折让
引爆疾速，无拘运动
灵活调速，保持动力。Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用含有再生聚酯纤维面料制成，质感轻盈，塑就无拘运动体验。后身上部两侧透气性升级，缔造柔滑触感。需要随身携带手机吗？这款短裤背面设有口袋，方便存放设备。
导湿速干，酷爽升级
柔滑面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后身上部两侧融入透气面料，帮助畅享舒爽。
向前迈步，奋力拼搏
Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋，轻松收纳大部分手机。内置防潮层，帮助装备保持干爽。
其他细节
- 符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力
- 窄版腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节支撑感受
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DM4756-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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