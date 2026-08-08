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Nike Dri-FIT Stride
5" 男子衬里跑步短裤
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
舒适实用，户外佳选。Nike Dri-FIT Stride 5" 男子衬里跑步短裤采用顺滑透气面料，随行而动。5 个口袋结合两侧腰部挂环，可供安全收纳钥匙、蛋白棒等基本物品。充裕收纳空间，助你轻松带上所需物品。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 灰绿/冷灰/激光蓝
- 款式： DM4653-013
Nike Dri-FIT Stride
33% 折让
匠心设计，随行而动
舒适实用，户外佳选。Nike Dri-FIT Stride 5" 男子衬里跑步短裤采用顺滑透气面料，随行而动。5 个口袋结合两侧腰部挂环，可供安全收纳钥匙、蛋白棒等基本物品。充裕收纳空间，助你轻松带上所需物品。该产品含有再生聚酯纤维。
助力户外跑
Nike Trail 系列旨在满足你的户外运动需求。该系列经久耐穿，助你轻松应对户外飞扬的尘土，全力长途跋涉。每款单品均采用匠心设计，便于叠搭。
干爽不失弹性，助你一路畅跑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。巧妙结合正面弹性梭织面料与背面透气面料。塑就柔软质感，为你带来多方位自如运动体验。
存储收纳
随时随地，随心存储。共设有 5 个口袋，包括侧边 2 个口袋以及后身 2 个口袋和 1 个拉链媒体播放器存放袋，可供收纳钥匙、手机等物品。
专属贴合，蓄势待发
弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。腰部挂环提供实用性能，可供挂放户外装备。
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。前片拼接：100% 聚酯纤维。腰头部分：66% 锦纶/34% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 灰绿/冷灰/激光蓝
- 款式： DM4653-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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