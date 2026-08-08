Nike Dri-FIT Stride

¥299 ¥449 33% 折让

匠心设计，随行而动

舒适实用，户外佳选。Nike Dri-FIT Stride 5" 男子衬里跑步短裤采用顺滑透气面料，随行而动。5 个口袋结合两侧腰部挂环，可供安全收纳钥匙、蛋白棒等基本物品。充裕收纳空间，助你轻松带上所需物品。该产品含有再生聚酯纤维。

助力户外跑

Nike Trail 系列旨在满足你的户外运动需求。该系列经久耐穿，助你轻松应对户外飞扬的尘土，全力长途跋涉。每款单品均采用匠心设计，便于叠搭。

干爽不失弹性，助你一路畅跑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。巧妙结合正面弹性梭织面料与背面透气面料。塑就柔软质感，为你带来多方位自如运动体验。

存储收纳

随时随地，随心存储。共设有 5 个口袋，包括侧边 2 个口袋以及后身 2 个口袋和 1 个拉链媒体播放器存放袋，可供收纳钥匙、手机等物品。

专属贴合，蓄势待发

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。腰部挂环提供实用性能，可供挂放户外装备。