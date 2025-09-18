Nike Dri-FIT Studio
女子宽版速干扭结式头带（1 条）
¥199
售罄：
此配色当前无货
别让头发或汗水打乱你练习瑜伽的节奏。 Nike Dri-FIT Studio 女子宽版速干扭结式头带（1 条）采用柔软弹性材料结合宽版设计，可轻柔包覆头部，导湿速干，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 烟灰紫红/白色
- 款式： DR5202-207
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 富有弹性的材料可稳固头发，导湿速干，为头部带来舒适包覆体验
产品细节
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
