 
Nike Dri-FIT Studio 女子速干扭结头带（1 条） - 烟灰紫红/白色

Nike Dri-FIT Studio

女子宽版速干扭结式头带（1 条）

¥199

售罄：

此配色当前无货

别让头发或汗水打乱你练习瑜伽的节奏。 Nike Dri-FIT Studio 女子宽版速干扭结式头带（1 条）采用柔软弹性材料结合宽版设计，可轻柔包覆头部，导湿速干，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 烟灰紫红/白色
  • 款式： DR5202-207

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 富有弹性的材料可稳固头发，导湿速干，为头部带来舒适包覆体验

产品细节

  •  
  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  •  
  • 显示颜色： 烟灰紫红/白色
  • 款式： DR5202-207

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。