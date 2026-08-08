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Nike Dri-FIT "Swish"
男子长袖篮球T恤
40% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT "Swish" 男子长袖篮球T恤采用轻盈面料，缔造柔软棉料触感。采用 Dri-FIT 技术，具备导湿速干性能。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CD0944-010
Nike Dri-FIT "Swish"
40% 折让
干爽舒适，释放潜力
Nike Dri-FIT "Swish" 男子长袖篮球T恤采用轻盈面料，缔造柔软棉料触感。采用 Dri-FIT 技术，具备导湿速干性能。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 针织棉料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验
产品细节
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- Nike 篮球图案
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CD0944-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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