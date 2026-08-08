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Nike Dri-FIT Swoosh 大童（女孩）双面穿运动内衣 - 黑/白色

Nike Dri-FIT Swoosh

大童（女孩）双面穿运动内衣

¥229

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT Swoosh 大童（女孩）双面穿运动内衣采用舒适贴合的柔软面料，缔造舒适包覆的日常穿着感受。融入导湿速干性能，铸就心无旁骛的运动体验。另有双面设计加持，双重外观助你打造出众型格。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD7910-010

Nike Dri-FIT Swoosh

¥229

日常基本款，合二为一

Nike Dri-FIT Swoosh 大童（女孩）双面穿运动内衣采用舒适贴合的柔软面料，缔造舒适包覆的日常穿着感受。融入导湿速干性能，铸就心无旁骛的运动体验。另有双面设计加持，双重外观助你打造出众型格。

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后身网眼拼接设计，透气出众。

舒适包覆

工字型后背设计结合胸前 3 层面料，带来出色包覆的支撑贴合感。

易搭风范

双面设计，一面饰有 Nike 主题趣味印花，另一面采用纯色设计。

产品细节

  • 中强度支撑
  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD7910-010

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