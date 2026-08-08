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Nike Dri-FIT Swoosh
大童（女孩）双面穿运动内衣
¥229
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Swoosh 大童（女孩）双面穿运动内衣采用舒适贴合的柔软面料，缔造舒适包覆的日常穿着感受。融入导湿速干性能，铸就心无旁骛的运动体验。另有双面设计加持，双重外观助你打造出众型格。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD7910-010
Nike Dri-FIT Swoosh
¥229
日常基本款，合二为一
Nike Dri-FIT Swoosh 大童（女孩）双面穿运动内衣采用舒适贴合的柔软面料，缔造舒适包覆的日常穿着感受。融入导湿速干性能，铸就心无旁骛的运动体验。另有双面设计加持，双重外观助你打造出众型格。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后身网眼拼接设计，透气出众。
舒适包覆
工字型后背设计结合胸前 3 层面料，带来出色包覆的支撑贴合感。
易搭风范
双面设计，一面饰有 Nike 主题趣味印花，另一面采用纯色设计。
产品细节
- 中强度支撑
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD7910-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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