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Nike Dri-FIT Swoosh Run 女子跑步夹克 - 橙粉/峡谷锈橙

Nike Dri-FIT Swoosh Run

女子跑步夹克

¥699

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Run 女子跑步夹克，尽情享受畅跑乐趣。导湿速干面料结合全长拉链开襟设计，在跑步时帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 橙粉/峡谷锈橙
  • 款式： DQ6384-800

Nike Dri-FIT Swoosh Run

¥699

穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Run 女子跑步夹克，尽情享受畅跑乐趣。导湿速干面料结合全长拉链开襟设计，在跑步时帮助保持干爽舒适。

出众收纳

2 个侧边口袋结合防护设计，无需拉链或按扣即可安全收纳小物件。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 正面中央饰有耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橙粉/峡谷锈橙
  • 款式： DQ6384-800

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