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Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣 - 黑/白色

Nike Dri-FIT Swoosh

Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣

¥349

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用舒适宽肩带设计，搭配品牌标志镶边，缔造舒适稳固的穿着体验，尽显时尚风采。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD1452-010

Nike Dri-FIT Swoosh

¥349

经典支撑，点睛装饰

Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用舒适宽肩带设计，搭配品牌标志镶边，缔造舒适稳固的穿着体验，尽显时尚风采。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。

干爽设计

Nike Dri-FIT 技术可有效导湿速干，让身体保持干爽舒适。背面搭配网眼布拼接和镂空细节，营造出众透气性。

便捷舒适

可拆卸一片式衬垫设计，减少内衣移位及折叠，塑就稳固舒适的贴合感。胸垫口袋采用顶部开口设计，可收纳手机。

点睛装饰，出众格调

舒适的宽肩带设计，在训练或比赛中为你带来出众的稳定性和支撑效果。品牌标志镶边，打造前卫外观。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 柔软弹力胸带
  • 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD1452-010

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