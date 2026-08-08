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Nike Dri-FIT Swoosh
Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣
¥349
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Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用舒适宽肩带设计，搭配品牌标志镶边，缔造舒适稳固的穿着体验，尽显时尚风采。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD1452-010
Nike Dri-FIT Swoosh
¥349
经典支撑，点睛装饰
Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用舒适宽肩带设计，搭配品牌标志镶边，缔造舒适稳固的穿着体验，尽显时尚风采。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。
干爽设计
Nike Dri-FIT 技术可有效导湿速干，让身体保持干爽舒适。背面搭配网眼布拼接和镂空细节，营造出众透气性。
便捷舒适
可拆卸一片式衬垫设计，减少内衣移位及折叠，塑就稳固舒适的贴合感。胸垫口袋采用顶部开口设计，可收纳手机。
点睛装饰，出众格调
舒适的宽肩带设计，在训练或比赛中为你带来出众的稳定性和支撑效果。品牌标志镶边，打造前卫外观。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 柔软弹力胸带
- 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD1452-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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