Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用舒适宽肩带设计，搭配品牌标志镶边，缔造舒适稳固的穿着体验，尽显时尚风采。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。

舒适的宽肩带设计，在训练或比赛中为你带来出众的稳定性和支撑效果。品牌标志镶边，打造前卫外观。

Nike Dri-FIT Swoosh Strappy 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用舒适宽肩带设计，搭配品牌标志镶边，缔造舒适稳固的穿着体验，尽显时尚风采。顺滑轻盈面料可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，打造心无旁骛的运动体验。出色支撑令你安心投入训练。

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