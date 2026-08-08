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Nike Dri-FIT Team 男子梭织训练中长裤 - 黑/白色/白色

Nike Dri-FIT

Team 男子梭织训练中长裤

34% 折让

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Nike Dri-FIT Team 男子梭织训练中长裤，为你在训练和比赛过程中缔造心无旁骛的贴合体验。柔软梭织面料可随身体动作灵活伸展，结合导湿速干技术，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DM6624-010

Nike Dri-FIT

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保持干爽，自信风范

Nike Dri-FIT Team 男子梭织训练中长裤，为你在训练和比赛过程中缔造心无旁骛的贴合体验。柔软梭织面料可随身体动作灵活伸展，结合导湿速干技术，助你保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 柔软梭织面料，轻盈柔韧，助你自在畅动
  • 中长剪裁，助你心无旁骛地投入训练
  • 侧边口袋，可安全存储手机和钥匙等小物件
  • 柔软弹性腰部，贴合身体核心
  • 内置抽绳设计，可供自由调节贴合度

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 裤管外侧饰有滚边细节
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DM6624-010

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