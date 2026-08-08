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Nike Dri-FIT
Team 男子梭织训练中长裤
34% 折让
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Nike Dri-FIT Team 男子梭织训练中长裤，为你在训练和比赛过程中缔造心无旁骛的贴合体验。柔软梭织面料可随身体动作灵活伸展，结合导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DM6624-010
Nike Dri-FIT
34% 折让
保持干爽，自信风范
Nike Dri-FIT Team 男子梭织训练中长裤，为你在训练和比赛过程中缔造心无旁骛的贴合体验。柔软梭织面料可随身体动作灵活伸展，结合导湿速干技术，助你保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 柔软梭织面料，轻盈柔韧，助你自在畅动
- 中长剪裁，助你心无旁骛地投入训练
- 侧边口袋，可安全存储手机和钥匙等小物件
- 柔软弹性腰部，贴合身体核心
- 内置抽绳设计，可供自由调节贴合度
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 裤管外侧饰有滚边细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DM6624-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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