Nike Dri-FIT Trail Solar Chase
男子速干短袖越野跑步上衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上导湿速干的 Nike Dri-FIT Trail Solar Chase 男子速干短袖越野跑步上衣，畅享舒适非凡的越野跑体验。我们依据户外运动员的运动解析匠心设计，打造出这款轻盈透气的上衣，助你在阳光下奔跑时发挥出色表现。
- 显示颜色： 薄雾紫/黑
- 款式： DV9306-511
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面和背面上拼接采用轻盈针织面料，柔软舒适
- 透气腋下拼接设计，帮助保持舒爽
- 背面下拼接采用透气梭织面料，营造干爽感受
- 斜角侧边接缝设计，令你畅动自如，发挥上佳表现
产品细节
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 棉。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 薄雾紫/黑
- 款式： DV9306-511
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
