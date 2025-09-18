 
Nike Dri-FIT Trail Solar Chase 男子速干短袖越野跑步上衣 - 薄雾紫/黑

Nike Dri-FIT Trail Solar Chase

男子速干短袖越野跑步上衣

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上导湿速干的 Nike Dri-FIT Trail Solar Chase 男子速干短袖越野跑步上衣，畅享舒适非凡的越野跑体验。我们依据户外运动员的运动解析匠心设计，打造出这款轻盈透气的上衣，助你在阳光下奔跑时发挥出色表现。


  • 显示颜色： 薄雾紫/黑
  • 款式： DV9306-511

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面和背面上拼接采用轻盈针织面料，柔软舒适
  • 透气腋下拼接设计，帮助保持舒爽
  • 背面下拼接采用透气梭织面料，营造干爽感受
  • 斜角侧边接缝设计，令你畅动自如，发挥上佳表现

产品细节

  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 棉。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
