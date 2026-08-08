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Nike Dri-FIT Trophy
大童（男孩）印花训练上衣
41% 折让
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Nike Dri-FIT Trophy 大童（男孩）印花训练上衣轻盈透气，柔软非凡，集出众特性于一身。该款活力T恤融入导湿速干技术，在你奔跑嬉戏时，营造干爽的日常穿着体验。
- 显示颜色： 大学红/白色/白色
- 款式： DM8533-657
Nike Dri-FIT Trophy
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畅玩不停歇
Nike Dri-FIT Trophy 大童（男孩）印花训练上衣轻盈透气，柔软非凡，集出众特性于一身。该款活力T恤融入导湿速干技术，在你奔跑嬉戏时，营造干爽的日常穿着体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 柔软针织面料，轻盈透气
产品细节
- 显示颜色： 大学红/白色/白色
- 款式： DM8533-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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