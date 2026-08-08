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Nike Dri-FIT Trophy 大童（男孩）印花训练上衣 - 大学红/白色/白色

Nike Dri-FIT Trophy

大童（男孩）印花训练上衣

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Nike Dri-FIT Trophy 大童（男孩）印花训练上衣轻盈透气，柔软非凡，集出众特性于一身。该款活力T恤融入导湿速干技术，在你奔跑嬉戏时，营造干爽的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 大学红/白色/白色
  • 款式： DM8533-657

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Nike Dri-FIT Trophy 大童（男孩）印花训练上衣轻盈透气，柔软非凡，集出众特性于一身。该款活力T恤融入导湿速干技术，在你奔跑嬉戏时，营造干爽的日常穿着体验。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 柔软针织面料，轻盈透气

产品细节

  • 显示颜色： 大学红/白色/白色
  • 款式： DM8533-657

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