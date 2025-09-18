Nike Dri-FIT UV Miler
男子透气防晒速干短袖跑步上衣
12% 折让
穿上 Nike Dri-FIT UV Miler 男子防晒速干短袖跑步上衣，一路畅跑不停歇。该上衣携轻盈面料强势回归，可导湿速干，帮助提升包覆效果且减轻滞重感。网眼针织面料结合休闲版型，让你速度不减，尽情畅跑。紫外线防护设计提升包覆效果，有助抵御日晒。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV9316-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈网眼针织面料，缔造干爽舒适的穿着体验
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
产品细节
- UPF 40+
- 反光耐克勾勾标志
- 后领内里镶边饰有“NIKE RUNNING”字样
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
请注意：
若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
