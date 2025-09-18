穿上 Nike Dri-FIT UV Miler 男子防晒速干短袖跑步上衣，一路畅跑不停歇。该上衣携轻盈面料强势回归，可导湿速干，帮助提升包覆效果且减轻滞重感。网眼针织面料结合休闲版型，让你速度不减，尽情畅跑。紫外线防护设计提升包覆效果，有助抵御日晒。

若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。

