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Nike Dri-FIT Victory
大童（男孩）速干高尔夫短袖翻领T恤
15% 折让
Nike Dri-FIT Victory 大童（男孩）速干高尔夫短袖翻领T恤采用优质面料，缔造经典舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN1970-010
Nike Dri-FIT Victory
15% 折让
Nike Dri-FIT Victory 大童（男孩）速干高尔夫短袖翻领T恤采用优质面料，缔造经典舒适的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 肩部接缝向前卷边，塑就自如挥杆体验
- 罗纹衣领，有助减少弯卷
产品细节
- 双扣式前襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN1970-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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