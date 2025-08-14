Nike Dri-FIT Victory
男子条纹速干高尔夫翻领T恤
27% 折让
Nike Dri-FIT Victory 男子条纹速干高尔夫翻领T恤采用导湿速干条纹面料，时尚有型，令你的高尔夫运动表现跃升新层级。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DH0830-010
条纹设计，现代性能
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 肩部接缝向前卷边，塑就自如挥杆体验
- 衣领采用罗纹设计，有助减少弯卷
产品细节
- 双扣式前襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
