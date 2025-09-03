Nike Dri-FIT Victory
男子速干高尔夫翻领T恤
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Victory 男子速干高尔夫翻领T恤采用经典外观设计，质感柔软。面料可导湿速干，在训练升温之际营造干爽感受。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： BV0355-100
经典造型，柔软质感
干爽设计
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
经典造型
双面针织面料质感柔软，搭配珠地纹理，塑就经典外观。
畅动自如
肩部接缝向前卷边，塑就自如挥杆体验。
其他细节
衣领添加罗纹，有助减少弯卷
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 双扣式前襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
