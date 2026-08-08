Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365

¥399

轻盈百搭，驾驭节奏跑

Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365 男子短袖跑步上衣让你每次跑步都动力满满。采用导湿速干面料，柔软透气，营造舒适穿着体验。图案设计旨在致敬跑步与音乐的异曲同工之妙，助你尽情跑出动感节奏。可叠搭或单穿。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

跑者节奏 跑步如音乐，节奏韵律由你把握。Wild Run 旨在致敬节奏之美。由你自主掌控节奏，用步伐击起音浪。 导湿速干，透气出众 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合针织面料，触感柔软。 反光细节 衣身正面和背面融入反光设计元素。

其他细节 略微加长后摆，提升包覆效果

侧面开衩设计，畅动自如