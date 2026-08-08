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Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365 男子短袖跑步上衣 - 黑/煤黑

Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365

男子短袖跑步上衣

¥399

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此配色当前无货

Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365 男子短袖跑步上衣让你每次跑步都动力满满。采用导湿速干面料，柔软透气，营造舒适穿着体验。图案设计旨在致敬跑步与音乐的异曲同工之妙，助你尽情跑出动感节奏。可叠搭或单穿。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： DM4666-010

Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365

¥399

轻盈百搭，驾驭节奏跑

Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365 男子短袖跑步上衣让你每次跑步都动力满满。采用导湿速干面料，柔软透气，营造舒适穿着体验。图案设计旨在致敬跑步与音乐的异曲同工之妙，助你尽情跑出动感节奏。可叠搭或单穿。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

跑者节奏

跑步如音乐，节奏韵律由你把握。Wild Run 旨在致敬节奏之美。由你自主掌控节奏，用步伐击起音浪。

导湿速干，透气出众

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合针织面料，触感柔软。

反光细节

衣身正面和背面融入反光设计元素。

其他细节

  • 略微加长后摆，提升包覆效果
  • 侧面开衩设计，畅动自如

产品细节

  • 反光设计元素
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： DM4666-010

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