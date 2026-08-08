第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365
男子短袖跑步上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365 男子短袖跑步上衣让你每次跑步都动力满满。采用导湿速干面料，柔软透气，营造舒适穿着体验。图案设计旨在致敬跑步与音乐的异曲同工之妙，助你尽情跑出动感节奏。可叠搭或单穿。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： DM4666-010
Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365
¥399
轻盈百搭，驾驭节奏跑
Nike Dri-FIT Wild Run Rise 365 男子短袖跑步上衣让你每次跑步都动力满满。采用导湿速干面料，柔软透气，营造舒适穿着体验。图案设计旨在致敬跑步与音乐的异曲同工之妙，助你尽情跑出动感节奏。可叠搭或单穿。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
跑者节奏
跑步如音乐，节奏韵律由你把握。Wild Run 旨在致敬节奏之美。由你自主掌控节奏，用步伐击起音浪。
导湿速干，透气出众
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合针织面料，触感柔软。
反光细节
衣身正面和背面融入反光设计元素。
其他细节
- 略微加长后摆，提升包覆效果
- 侧面开衩设计，畅动自如
产品细节
- 反光设计元素
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： DM4666-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。