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Nike Dri-FIT Winner
男子篮球T恤
35% 折让
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此配色当前无货
Nike Dri-FIT Winner 男子篮球T恤采用柔软的针织面料制成，质地轻盈，易于穿脱。采用导湿速干技术，帮助保持干爽。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： CD1281-480
Nike Dri-FIT Winner
35% 折让
为胜利而战
Nike Dri-FIT Winner 男子篮球T恤采用柔软的针织面料制成，质地轻盈，易于穿脱。采用导湿速干技术，帮助保持干爽。
出众质感
轻盈针织面料质地柔软，易于穿脱。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
制胜奇招
该款 Nike T恤的胸前饰有文字，在你大力扣篮之前震慑你的对手。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： CD1281-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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