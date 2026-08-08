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Nike Drop-Type Mid
男子运动鞋
¥649
售罄：
此配色当前无货
作为向 Steve Prefontaine 致敬的 N354 系列的一部分，Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋的灵感源自 NikeCourt 系列的经典网球鞋。采用借鉴自 All Court 2 的独特设计线条，为经典造型增添一种未经修饰的试验性元素。
- 显示颜色： 灰橄榄绿色/山峰白/狼灰
- 款式： BQ5190-300
Nike Drop-Type Mid
¥649
主宰球场
作为向 Steve Prefontaine 致敬的 N354 系列的一部分，Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋的灵感源自 NikeCourt 系列的经典网球鞋。采用借鉴自 All Court 2 的独特设计线条，为经典造型增添一种未经修饰的试验性元素。
其他细节
- 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观
- 织物与合成材质组合鞋面，提供柔软支撑体验
产品细节
- 显示颜色： 灰橄榄绿色/山峰白/狼灰
- 款式： BQ5190-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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