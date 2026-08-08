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Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋 - 灰橄榄绿色/山峰白/狼灰

Nike Drop-Type Mid

男子运动鞋

¥649

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作为向 Steve Prefontaine 致敬的 N354 系列的一部分，Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋的灵感源自 NikeCourt 系列的经典网球鞋。采用借鉴自 All Court 2 的独特设计线条，为经典造型增添一种未经修饰的试验性元素。


  • 显示颜色： 灰橄榄绿色/山峰白/狼灰
  • 款式： BQ5190-300

Nike Drop-Type Mid

¥649

主宰球场

作为向 Steve Prefontaine 致敬的 N354 系列的一部分，Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋的灵感源自 NikeCourt 系列的经典网球鞋。采用借鉴自 All Court 2 的独特设计线条，为经典造型增添一种未经修饰的试验性元素。

其他细节

  • 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观
  • 织物与合成材质组合鞋面，提供柔软支撑体验

产品细节

  • 显示颜色： 灰橄榄绿色/山峰白/狼灰
  • 款式： BQ5190-300

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