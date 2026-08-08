作为向 Steve Prefontaine 致敬的 N354 系列的一部分，Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋的灵感源自 NikeCourt 系列的经典网球鞋。采用借鉴自 All Court 2 的独特设计线条，为经典造型增添一种未经修饰的试验性元素。

作为向 Steve Prefontaine 致敬的 N354 系列的一部分，Nike Drop-Type Mid 男子运动鞋的灵感源自 NikeCourt 系列的经典网球鞋。采用借鉴自 All Court 2 的独特设计线条，为经典造型增添一种未经修饰的试验性元素。

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